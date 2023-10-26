Автобусная остановка в микрорайоне Энергетик стала местом чрезвычайного происшествия сегодня ночью, 26 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владимира, в этом году эту остановку

Автобусная остановка в микрорайоне Энергетик стала местом чрезвычайного происшествия сегодня ночью, 26 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владимира, в этом году эту остановку отремонтировали по просьбам местных жителей. Сейчас она смята и деформирована. Что конкретно произошло – неизвестно. В ГИБДД «Шестому каналу» ответили, что информации нет, а в мэрии – что обстоятельства происшествия все