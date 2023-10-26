В регионе появится «Единая карта жителя Владимирской области». Что-то новое для региона! 24...

В регионе появится «Единая карта жителя Владимирской области».Что-то новое для региона! 24 октября Минцифры Владимирской области провело заседание рабочей группы по вопросам создания и внедрения на территории региона «Единой карты жителя». Как она будет выглядеть — пока неизвестно.О чём идёт речь?«Единая карта жителя – пропуск в мир сервисов, адаптированных под каждого пользователя. Механизм обеспечит привычное удобство получения услуг от различных поставщиков, включая государственные структуры. Единая карта помогает повысить уровень комфорта наших жителей и позволяет в безопасной среде пользоваться всеми благами цифровых возможностей», – рассказал Александр Белоусов, Министр цифрового развития Владимирской области.Уточняется, что цель прошедшего заседания - определение списка сервисов, которые войдут в «Единую карту жителя».Участники дискуссии обменялись опытом реализации подобной «Единой карты» в своих регионах.Сообщается, что участниками заседания стали представители Министерств Владимирской области, заинтересованные в проекте, а также Министерств цифрового развития и связи других областей РФ.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Министерства цифрового развития