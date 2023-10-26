В результате ДТП с трактором и большегрузом на трассе М-7 во Владимирской области пострадавшего...
В результате ДТП с трактором и большегрузом на трассе М-7 во Владимирской области пострадавшего зажало в кабине.
Сигнал о случившемся поступил сегодня, 26 сентября, в 10 часов 20 минут.
В Петушинском районе на 134 км трассы М-7 столкнулись трактор и большегруз. Обе машины таже врезались в разделяющий полосы движения.
Одного из водителей зажало в машине, сотрудники МЧС провели его деблокировку, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
В ликвидации последствий аварии принимало участие 7 человек, 2 единицы техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.