В результате ДТП с трактором и большегрузом на трассе М-7 во Владимирской области пострадавшего...

В результате ДТП с трактором и большегрузом на трассе М-7 во Владимирской области пострадавшего зажало в кабине.Сигнал о случившемся поступил сегодня, 26 сентября, в 10 часов 20 минут.В Петушинском районе на 134 км трассы М-7 столкнулись трактор и большегруз. Обе машины таже врезались в разделяющий полосы движения.Одного из водителей зажало в машине, сотрудники МЧС провели его деблокировку, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В ликвидации последствий аварии принимало участие 7 человек, 2 единицы техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.