Во Владимире не будут работать светофоры на 7 ключевых перекрестках. До 31 октября будут...

Во Владимире не будут работать светофоры на 7 ключевых перекрестках.До 31 октября будут проводиться работы по подключению периферийного оборудования с отключением светофорных объектов по следующим адресам:- пр-кт Ленина - ул. Верхняя Дуброва;- ул. Верхняя Дуброва - ул. Нижняя Дуброва;- пр-кт Ленина - кл. Чайковского - Большой проезд;- пр-кт Ленина - ул. Диктора Левитана;- ул. Дзержинского - Октябрьский проспект;- ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - ул. Погодина;- шоссе «Москва-Нижний Новгород» - поворот на «Глобус».Это делается в рамках исполнения государственного контракта на оказание услуги по созданию интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации в объеме первого уровня зрелости, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Напомним, что на дорогах Владимирской области появится интеллектуальная транспортная система. Для этого более80 камер фиксации нарушений правил движения установят на перекрестках Владимира.Всего же во Владимирской области планируется установить 216 видеодетекторов транспорта.Фото: https://www.pxfuel.com