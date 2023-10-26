В ходе встречи губернатора Владимирской области Александра Авдеева с председателем общественной организации «Российский Красный Крест» Павлом Савчуком и председателем местного отделения Ириной Лопановой было подписано соглашение о сотрудничестве.

В ходе встречи губернатора Владимирской области Александра Авдеева с председателем общественной организации «Российский Красный Крест» Павлом Савчуком и председателем местного отделения Ириной Лопановой было подписано соглашение о трёхстороннем сотрудничестве. Об этом сообщила регионального правительства.С 2021 года в работе Российского Красного Креста произошли серьёзные положительные перемены, которые затронули и деятельность владимирского отделения. На сегодняшний день в региональном филиале трудятся 12 специалистов и порядка 70 добровольцев и инструкторов.Как отметил Павел Савчук, за последние полтора года было принято огромное количество благотворительных программ, непосредственную поддержку получили около 30 тыс. жителей 33-го региона: «Заключение трёхстороннего соглашения станет мощным импульсом к дальнейшему развитию нашей организации, к запуску новых проектов и программ в муниципальных образованиях».