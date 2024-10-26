Спортплощадки в 13-ти школах Владимира не соответствуют нормативам и требованиям безопасности. Это выяснила прокуратура в ходе проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, сначала

Спортплощадки в 13-ти школах Владимира не соответствуют нормативам и требованиям безопасности. Это выяснила прокуратура в ходе проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, сначала нарушения нашли только в однмо учебном заведении. После чего было решено проверить и другие. Как оказалось, не зря. Так, у беговых дорожек в школе №20 нет безопасного покрытия, а у асфальтового имеются многочисленные