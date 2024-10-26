14-летний мальчик и 16-летняя девушка пострадали в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Суходоле. 25 октября около 17:40 подростов сбила иномарка, когда они переходили дорогу. «Шестому

14-летний мальчик и 16-летняя девушка пострадали в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Суходоле. 25 октября около 17:40 подростов сбила иномарка, когда они переходили дорогу. «Шестому каналу» об аварии рассказали в областной ГАИ. Если точнее, все произошло на 276 км трассы Р-132 «Золотое кольцо». Предварительно, 68-летний водитель ехал на «Хендай Крета» по левой полосе в