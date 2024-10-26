Движение ограничат на двх улицах.

Со следующей недели во Владимире начнется ремонт дороги в микрорайон Мостострой. Из-за этого будет ограничено движение транспорта на двух улицах, сообщает мэрия.Ремонт дороги будет идти на участке от трассы М-7 «Волга» до пересечения с улицей Центральной. Дорога будет перекрыта на улице Центральной — от дома № 1 до дома № 9, а также на улице Северной — от дома № 2 до дома № 20.В период ремонтных работ автобусы будут разворачиваться на участке между трассой М-12 и Мостостроем.Напомним, во Владимире из-за обрушения стены и перекрытий в доме.