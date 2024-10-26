Аif.ru рассказывает о серийном преступнике из Собинки Александре Золотавине.

1 сентября 2012 года. У 15-летней Ани из Собинки Владимирской области был первый учебный день в торгово-экономическом колледже. Девочка только поступила в новое учебное заведение и после праздника зашла к маме и отчиму поделиться новостью, а около 21:00 вечера пошла к бабушке с дедушкой. Аня жила с ними. Но домой она так и не вернулась. Тело подростка нашли через пару часов на трубах теплотрассы.Не дошла до дома 30 метровПриближалась ночь, Ани все так и не было дома, поэтому в 23:00 вечера бабушка позвонила ее маме. Та была удивлена, что дочь до сих пор не вернулась. По мобильному девочка также не отвечала.Перепуганные родственники сразу же написали заявление в полицию о исчезновении Ани и сами начали поиски. Мама, отчим и дедушка прошли путем, по которому она обычно ходила домой. Он был самым коротким. С собой взяли фонарики, чтобы подсветить трубы теплотрассы. Так, дедушка всего в 30 метрах от дома увидел тело внучки, а рядом разбитый телефон.Убийцу искали среди одноклассниковУ следователей было больше 10 версий произошедшего. Кроме этого, за помощью к правоохранительным органам той же Собинки обратилась жительница района. 30 августа 2012 года ее изнасиловали. Вскоре стало известно о еще нескольких попытках, как рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области. Все дела объединили в серию.Новость об убийстве разлетелась быстро. Это помогло найти основного свидетеля. Местная жительница пришла в отдел и рассказала, что в тот день видела, как за Аней следовал парень. Но единственное, что у нее получилось разглядеть — щетину на лице. Изначально душегуба искали среди друзей и одноклассников убитой. С ними она часто сидела на трубах. Но после обращения свидетельницы убийцу стали искать еще и среди ранее судимых и поднадзорных.Так, стало известно о неком Александре Золотавине. Парню на тот момент было 24 года. Он отсидел срок за грабеж и разбой и вышел из мест лишения свободы около года назад.Сбежал в ИркутскВ 20-ых числах сентября следователи пришли к Александру для профилактической беседы, но им никто не открыл. На повестку парень никак не отреагировал, а 12 числа отец подозреваемого вообще принес работодателю заявление на отпуск от его лица. Родители парня рассказали, что сын просто испугался встречи с следователями и убежал из дома.Причастность к убийству Ани родня, конечно же, отрицала и требовала оставить Александра в покое. Но оказалось, что убежал парень в Иркутск. Кроме этого, экспертиза подтвердила, что, предположительно, биологические следы на теле убитой девочки совпадали с ДНК родителями Александра. Тут же подозреваемого объявили в розыск.В своем побеге Александр Золотавин просчитался, когда вышел на станции Зима в 100 километрах от Иркутска, чтобы купить сигарет и позвонить отцу. В итоге он опоздал на поезд. У правоохранителей получилось отследить звонок. Чтобы подозреваемый не понял, что его нашли, следователи вызывали родителей на допрос и требовали рассказать, где находится сын, врали, что не могут его обнаружить. Паралельно группа оперативников из Владимира и коллеги из Иркутска ехали на задержание. Все получилось, и Золотавина взяли под стражу. А вскоре он признался в содеянном.«С ним было сложно наладить психологический контакт»На счету Александра Золотавина было одно убийство, одно изнасилование и четыре попытки изнасилования. На всех жертв маньяк нападал сзади и душил. Сотрудник отдела по расследованию особо важных дел Александр Пестов рассказал, что убийца с виду самый обычный человек. Он заикается, отстает в развитии и еще с ним было сложно наладить психологический контакт.«Я не могу с ним оставаться, у меня мурашки по коже, вызовите охранника», — испугалась госзащитник.Преступника ловили около месяца. В итоге ему назначили 17 лет лишения свободы.