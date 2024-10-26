Минобразование Владимирской области издало приказ, запрещающий учащимся школ носить одежду и элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Под запрет попали в том числе хиджабы и

Минобразование Владимирской области издало приказ, запрещающий учащимся школ носить одежду и элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Под запрет попали в том числе хиджабы и никабы. Это пункт является дополнением к постановлению о требованиях к внешнему виду школьников, которое появилось в 2017 году. Документ подробно описывает, как именно следует одеваться детям, но осной посыл следующий: «внешний вид