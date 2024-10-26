Для домов с лифтами плата вырастет на четверть.

С 1 января 2025 года во Владимирской области увеличится плата за капремонт домов. Проект постановления правительства региона опубликован на сайте министерства ЖКХ.Сейчас тариф на капремонт в многоквартирном доме составляет 9,3 рубля за 1 кв. м. С нового года его планируется поднять до 10,4 рубля. При этом для домов, оборудованных лифтами, плату планируется повысить еще больше — до 11 ,53 рубля.Раенее сообщалось, что замена одного лифта во Владимирской области .