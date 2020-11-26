Нижняя палата на пленарном заседании 26 ноября приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В числе приоритетов – исполнение посланий президента, достижение планов развития страны и социальная поддержка граждан.

Нижняя палата на пленарном заседании 26 ноября приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В числе приоритетов – исполнение посланий президента, достижение планов развития страны и социальная поддержка граждан.Пандемия коронавируса спровоцировала мощный экономический кризис. Особое внимание депутаты уделили поддержке регионов.Россия преодолевает кризис не за счет народа, как это было в 90-е годы, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Государство исполняет все социальные обязательства перед гражданами, сказал глава нижней палаты.К третьему чтению парламентарии подготовили проект постановления и сформулировали задачи. Их необходимо решить в процессе исполнения бюджета.В числе задач – снижение разницы в бюджетной обеспеченности регионов, поддержка работников сельского хозяйства, развитие системы городского общественного транспорта."Еще раз хочу подчеркнуть: постановление – это итог работы, итог диалога, который комитет по бюджету и налогам, фракции вели с правительством", – сказал Володин.Над проектом бюджета Дума тесно работала с правительством. Глава кабмина услышал фракции и депутатов, отметил спикер. Постановление содержит много серьезных решений, которые приняты только при поддержке президента и правительства, добавил глава нижней палаты.Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает рост его доходов с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,2 триллиона в 2023-м. Расходы увеличатся с 21,5 триллиона рублей до 23,6 в 2021 и 2023 годах соответственно.Парламентарии одобрили 669 поправок к документу. Они предусматривают финансирование общенационального плана по росту экономики и доходов населения, восстановлению занятости. В следующем году на эти цели выделяется 640 миллиардов рублей.В ходе второго чтения было распределено почти 1,5 триллиона межбюджетных трансфертов на 2021 год. Эти деньги должны заработать с начала следующего года, подчеркнули на Охотном Ряду.