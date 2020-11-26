Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей на сумму в 513 млн рублей.

Пётр Мельников обвиняется в том, что с января 2010 по январь 2014 года в областном центре в составе группы лиц изготовил платёжные распоряжения и договоры купли-продажи векселей. Они содержали недостоверную информацию об обоснованности перевода денег. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.После изготовления бумаг, злоумышленник сбыл финансовые документы через систему «Клиент-Банк». Выяснилось, что таким образом он снял со счетов нескольких юрлиц более 513 млн рублей.После возбуждения уголовного дела по статье «неправомерный оборот средств платежей» ,мужчина уехал из России. В 2018 году его объявили в международный розыск. В июле 2020 года стало известно, что Петра Мельникова экстрадируют на Родину из Литвы.25 ноября 2020 года постановлением Октябрьского районного суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания мужчины под стражей на один месяц и 26 суток. Общий срок нахождения следственном изоляторе составит полгода.Сам подозреваемый ранее через адвокатов сообщал в местные СМИ, что уголовное дело может быть сфабриковано следователями.