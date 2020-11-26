Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в российской столице. По его словам, планов закрывать город на карантин сейчас нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в российской столице. По его словам, планов закрывать город на карантин сейчас нет.Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на планы людей по всему миру. Теперь уже точно стало ясно, что Россияне лишены возможности уехать на новогодние праздники во многие зарубежные страны.Столица также воздержится от проведения массовых мероприятий в декабре и январе. Эпидемиологи напомнили гражданам, что собраться в большом кругу семьи возможность еще представится, а вот здоровье в сложившихся обстоятельствах гораздо важнее.Московский мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" поведал о том, какая ситуация сложилась в столице на данный момент в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник отметил, что сейчас планов закрывать Москву нет.По словам Собянина, прогнозы врачи во многом не оправдались. Вирусологи полагали, что тяжесть заболевания коронавирусом в осенний период будет легче, но все оказалось иначе.Кроме того, чиновник призвал прекратить заниматься самолечением. Игнорирующие рекомендации врачей люди рискуют заработать себе еще большие проблемы со здоровьем.Сергей Семенович добавил, что гражданам не следует скупать медикаменты. Лекарств хватит для всех, но использовать их нужно только по рекомендации лечащего врача.Несмотря на то, что в Москве отменены все новогодние массовые мероприятия, общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января должен работать. Мэр подчеркнул, что прогнозы экспертов внушают оптимизм, хотя эпидемиологическая ситуация в столице остается достаточно тревожной.