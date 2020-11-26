К таким выводам пришли эксперты ОНФ по результатам мониторинга.

Общественники из владимирского ОНФ проверили условия хранения кислородных баллонов в медучреждениях региона. Пресс-служба «фронтовиков» сообщает, что информация о выявленных нарушениях передана в департамент здравоохранения.Специальная комиссия по мониторингу кислорода была создана после взрыва в Челябинской области. В неё вошли специалисты депздрава, Росздравнадзора, МЧС. Оборудование проверили в 17 больницах области.«В больнице №6 областного центра недавно установили новую кислородную станцию, которая соответствует всем требованиям. Эксперты обратили внимание, что оборудование расположено на отдельной крытой площадке и находится под наблюдением специалистов круглосуточно», - отметили в пресс-службе ОНФ.«Маленькие недостатки» найдены в больнице в микрорайоне Юрьевец.«Мы поручили главврачу их устранить. Резервное оборудование здесь тоже имеется, так называемая кислородная рампа», - пояснила эксперт ОНФ во Владимирской области Татьяна Питиримова.В Народном фронте отмечают, что большинство медучреждений Владимира соблюдает требования безопасности, но в отдалённых ЦРБ ситуация несколько иная.В ЦГБ Коврова обнаружено, что покрытие разгрузочной площадки – рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов - разрушено.«В Муромской горбольнице необходимо оборудовать временное помещение для хранения баллонов. Сейчас они находятся под открытым небом и не защищены от непогоды или механических воздействий. В Гороховецкой ЦРБ автомобиль, который перевозит кислородные баллоны, не оборудован должным образом», – резюмировал результаты мониторинга эксперт ОНФ во Владимирской области Владимир Прозор.В Кольчугинской ЦРБ комиссия пришла к выводу, что медучреждению необходимо приобрести спецтележку для перевозки ёмкостей и отремонтировать эстакаду, на которой установлена рампа.«В Александрове есть ряд замечаний по хранению пустых баллонов», – отметила член областного штаба ОНФ Наталья Палаткина.Сведения о выявленных недостатках направлены в областной депздрав.