Ситуация с коронавирусом Москве остается напряженной. Власти города приняли решение о продлении мер борьбы с опасной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом Москве остается напряженной. Власти города приняли решение о продлении мер борьбы с опасной инфекцией.Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения испытывает большую нагрузку. В период с 16 по 22 ноября число выявленных случаев заражения в Москве выросло на 2%, а количество госпитализаций – на 3%.По мнению специалистов, вводить новые ограничения из-за COVID-19 в городе нет необходимости. Однако отменять действующие меры борьбы с пандемией – это решение преждевременное и опрометчивое.Материал дополняется.