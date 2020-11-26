На Октябрьском проспекте завершены работы по реконструкции магистрального трубопровода длинной 228 метров.

На Октябрьском проспекте Владимира длинной 228 метров. Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией и системой диспетчерского контроля изолированы песком и уложены в бетонный лоток.С 10:00 26 ноября до 27 ноября будет ограничено теплоснабжение 26 многоэтажек микрорайона, а также ряда организаций. Это произойдёт в связи с включением обновлённых тепловых сетей и переходом с альтернативной схемы теплоснабжения на привычную.Напомним, что это третий за месяц случай отключения отопления. Два были связаны с ремонтными работами, а третий произошёл по вине пьяного парня, который ночьюВ ближайшее время подрядчик планирует благоустроить дорогу и открыть движение автомашин по всем полосам Октябрьского проспекта.Если погодные условия не позволят заасфальтировать магистраль по всем принятым стандартам, то подрядчик уложит здесь временный слой асфальта, а по весне дорогу закатают в финишном исполнении. Полноценное движение транспорта по улице должны открыть не позднее 15 декабря.Стоимость реконструкции оценивается в 25,5 миллионов рублей.