С помощью нового оборудования проводятся курсы восстановительного лечения верхних конечностей.

В Областную клиническую больницу для реабилитации пациентов учреждение поступили современные роботизированные тренажёры. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.С помощью нового оборудования проводятся курсы восстановительного лечения верхних конечностей при помощи механотерапии лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук.«В год здесь проходит реабилитацию около 1000 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Однако, большой процент людей, перенёсших инсульт, остаются инвалидами. Ускорить лечение позволяют реабилитационные тренажёры. В комплекс мероприятий также входит массаж, пассивные упражнения и дыхательная гимнастика», - рассказал заместитель главного врача Областной клинической больницы по региональному сосудистому центру Андрей Мнёв.В декабре для лечения инсульта в больницу поставят реабилитационную систему для восстановления двигательной активности, координации движений и самообслуживания, аппарат для механотерапии верхних конечностей и велотренажёр с системой биологической обратной связи.Добавим, что в декабре в эксплуатацию введут ангиограф, который поможет лечить не только инсульты, но ещё и инфаркты, а также проводить диагностику сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей. На нём можно проводить до 20 операций в сутки.Справочно:За шесть лет на покупку высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове направят более 1,2 млрд рублей. Больницы оснастят современными ангиографами, магнитно-резонансными и компьютерными томографами, эндоскопическими стойками, ультразвуковыми аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, операционными микроскопами.