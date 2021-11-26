Средства планируется получить в рамках празднования 1000-летия Суздаля.

Администрация Владимирской области пытается через Минкульт выбить два миллиарда рублей на реставрацию объектов культурного наследия Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Средства планируется получить в рамках празднования 1000-летия Суздаля.Проведена ревизия памятников, после чего владимирские власти направили в Москву обращения с просьбой о выделении средств.Если всё получится, то в Суздале приведут в порядок Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества. Во Владимире речь идёт о Золотых воротах, Успенском и Дмитриевском соборах.Суздальские торговые ряды также не останутся без внимания. Врио губернатора Александр Авдеев принял решение о выделении 200 млн рублей на реставрацию объекта.Добавим, что в 2021 году власти неоднократно направляли крупные суммы на модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство древнего города. К юбилею в здесь появятся новые парковки, будут отремонтированы тротуары, мосты и другие общественные пространства. К 2024 году появится новая школа на 1200 мест.