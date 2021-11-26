Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Невидимая угроза Операция Тонкий лёд. Что может спасти...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Невидимая угрозаОперация "Тонкий лёд". Что может спасти жизнь, если упал в ледяную воду? Рекомендации от МЧС.- День материПраздник главного человека в жизни каждого - День матери. Как врио губернатора Александр Авдеев поздравил владимирских мам.- Кино и владимирцыГусевчанин Виталий Омельченко - в "Небе". О первой серьезной роли в кино, которое уже посмотрела вся страна.