Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Невидимая угроза
Операция Тонкий лёд. Что может спасти...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Невидимая угроза
Операция "Тонкий лёд". Что может спасти жизнь, если упал в ледяную воду? Рекомендации от МЧС.
- День матери
Праздник главного человека в жизни каждого - День матери. Как врио губернатора Александр Авдеев поздравил владимирских мам.
- Кино и владимирцы
Гусевчанин Виталий Омельченко - в "Небе". О первой серьезной роли в кино, которое уже посмотрела вся страна.