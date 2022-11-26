Усталость и внутренняя опустошенность стали частыми гостями? Тогда необходимо найти способ быстрее от них избавиться.

Усталость и внутренняя опустошенность стали частыми гостями? Тогда необходимо найти способ быстрее от них избавиться.Методы борьбы со стрессом, от которых стоит отказатьсяК сожалению, техника выбивания клина клином не всегда самая эффективная. Если вы попытаетесь заменить стресс после тяжелого дня домашней напряженностью, результат будет далек от оптимального.Конечно, речь не идет о бытовой драме, ссоре, ругани и выяснении отношений. Это уже совсем грустная история. И если она часть вашей жизни, встает вопрос: "Зачем вам такие отношения, если единственное, что они делают, — это разрушают вас?".По поводу тяжелого дня нужно обратить внимание на следующий момент: усталость и напряжение — результат сложившейся в этот день ситуации или закономерность? Если второе, то стоит пересмотреть, как вы живете, где работаете, что делаете.Ситуативный стресс дня — это другое. Придя домой, многие пытаются заменить его более мягким. Например, пропустить стаканчик крепкого вина, ведь алкоголь — встряска для печени.Негативные новости в телевизоре или интернете — колоссальное напряжение для гормональной системы, так как в ответ на них (вы когда-то видели хорошие новости?) всегда происходит выброс кортизола — гормона стресса, и адреналина — гормона, отвечающего за отклик "борись или беги".Чай или кофе дают ту же реакцию, вводящую тело в адреналиновый перегруз. Сахар во всех его способах потребления — от сладкого чая, до пирожных и конфет — стресс для поджелудочной железы, который трансформируется в эмоциональные качели: начиная от «сахарной эйфории» до сменяющей ее жалости к себе.Ленты соцсетей — тоже лишь иллюзия побега. Их просмотр дает эмоциональное напряжение. Создается ощущение, что "у всех инфлюенсеров не жизнь, а сказка, а я просто тону в своем болоте".7 способов снять стресс после трудного дняОт перечисленных способов борьбы с перегрузом необходимо отказаться в пользу более позитивных, позволяющих глубоко расслабиться и восстановить ресурс. Вечером, вместо того чтобы добавлять стресса в свою жизнь, попробуйте начать его выводить.1. Контрастный душОсвежает и бодрит, снимает напряжение, заставляет активно и глубоко дышать, что тоже дает положительный эффект. После короткого чередования горячей и холодной воды, потоком льющейся на ваше тело, появляется энергия, работоспособность, желание "свернуть горы".2. Глубокое дыханиеНе только наполняет кислородом кровь и мышцы, но и благодаря движению диафрагмы массирует надпочечники, а это постепенно их успокаивает, снижая производство кортизола и адреналина.3. Иван-чайФерментированный черный, он ароматен, вкусен и полезен, настраивает на благостный лад. Недаром на Руси испокон веков заваривали это средство, которое считалось одним из лучших успокоительных.Мед к такому чаю — куда лучше сахара. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, многократно увеличивающих пользу напитка.4. Записи в дневникеВместо того, чтобы ложиться с проблемами дня в постель и заставлять свое подсознание их прорабатывать, лучше выведите их в осознанное поле, записав в дневнике. После этого попробуйте найти причины, разобраться в движущих силах событий, а не просто в фактологии дня. Возможно, так вы быстрее поймете, что приводит к состоянию опустошенности, и сможете устранить эти факторы из своей жизни.5. Ванна с морской или магниевой (Эпсом) сольюЕсли день был особенно эмоционален, такая ванна поможет снять весь эмоциональный перегруз. Вода, соль и ароматизированные компоненты как нельзя лучше устраняют негатив и заряжают энергией. Достаточно полежать в теплой ванной 15-20 минут, чтобы почувствовать себя лучше.6. Чтение умной книгиЭто куда приятнее и полезнее, чем ленты новостей. Интересное произведение замедляет ум, а не разгоняет его, успокаивает мысли, приводя их в порядок. И дарит положительные эмоции.7. МедитацияОтличное подспорье, чтобы отдохнуть и расслабиться. Можно использовать медитацию, автором которой Перукуа — "От Тревоги и Стресса к Внутренней Гармонии за 15 минут": она доказала свою эффективность во многих случаях.Вечер — это время мягкости и нежности к себе и своим близким. Проведите его так, чтобы на утро не испытывать опустошенность и усталость, а приступить к работе, заботе о себе и родных с энергией и любовью.