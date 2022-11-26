Злоумышленники говорят своим жертвам, что данные попали в Интернет. Заведено уголовное дело и...

Злоумышленники говорят своим жертвам, что данные попали в Интернет. Заведено уголовное дело и теперь нужно сверить информацию.Далее у абонентов выясняют в каком банке у него счета, номер банковской карты, ее код, а также паспортные данные. И списывают деньги со счета пострадавшего. Причем фальшивый полицейский может не только представиться, но и выслать вам фото удостоверения и других документов. Настоящие полицейские никогда так не делают, предупреждает Владимирское отделение Банка РоссииФото https://www.pxfuel.com