Завтра, 27 ноября, в Муроме стартуют международные соревнования по керлингу «Murom Classic». Как рассказали в правительстве области, ожидается, что участвовать будут 12 команд. Завки подали

Завтра, 27 ноября, в Муроме стартуют международные соревнования по керлингу «Murom Classic». Как рассказали в правительстве области, ожидается, что участвовать будут 12 команд. Завки подали спортсмены из Беларуси и Турции, команды из Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы и других регионов. В составе муромской команды – Маргарита Фомина, Александра Раева, Екатерина Антонова, Софья Оразалина и Полина Крохоткина. На