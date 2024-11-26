Всего в регионе произошло 33 аварии.

На прошлой неделе на дорогах Владимирской области произошло 33 аварии, в результате которых погибли 4 человека, а 36 получили травмы. Об этом сообщило региональное УМВД.Кроме того, за неделю зафиксировано 360 случаев ДТП с материальным ущербом. Полицейские задержали 93 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, одно из таких ДТП также произошло с участием пьяного водителя.Напомним, ранее мы писали, что в