Гибель наступила во время выполнения боевых задач.

В зоне специальной военной операции погиб 51-летний житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области Игорь Лобиков. Об этом сообщила местная администрация.Военный служил стрелком штурмового отделения штурмового взвода мотострелкового батальона в составе гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа. Гибель наступила во время выполнения боевых задач.Напомним, ранее мы писали, что