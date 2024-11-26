Один мужик приходит к приятелю и, удивленный чистотой в его квартире,спрашивает:
- Кто навел у тебя такой порядок?
- Моя собака.
- Собака?..
- Да, у меня очень умная собака, уборка для нее - это пустяки, ты лучше попробуй, как она готовит.
После дегустации мужик говорит:
- Продай мне собаку, никаких денег не пожалею.
Владелец чудесной собаки долго ломался, но в конце концов согласилсяпродать ее за 5000$.
Через два дня мужиик звонит "продавцу" и говорит:
- Эта собака не убирает и не готовит, а только гадит, грызет мебель и линяет, что за мерзкую псину ты мне продал?
- Послушай, если ты и дальше будешь рассказывать о своей собаке такие вещи, в жизни ее не продашь.
еще анекдот!