С 1 июля 2025 года во Владимирской области значительно подорожают услуги ЖКХ. Федеральное правительство согласовало соответствующее повышение тарифов на территории российских субъектов.

С 1 июля 2025 года во Владимирской области значительно подорожают услуги ЖКХ. Федеральное правительство согласовало соответствующее повышение тарифов на территории российских субъектов. Подобная процедура проводится каждый год. Примечательно, что в следующем году, как указано в опубликованной документации, на территории области в среднем стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличится на 13,3%. Для сравнения, с конца 2022 года тарифы