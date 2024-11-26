Предварительные параметры бюджета показали доходы в размере 100,7 млрд рублей и расходы 115,5 млрд рублей, с дефицитом в 14,8 млрд рублей.

Комитет Законодательного Собрания Владимирской области завершил анализ рекомендаций, полученных на публичных слушаниях по бюджету региона на ближайшие три года. Согласно итогам, главный финансовый документ готов к рассмотрению в первом чтении.Депутаты выступают за увеличение финансирования инициативных проектов, важнейших для жителей, а также за дополнительное обязательство выделить средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры и организацию отдыха детей. Также рекомендовано обратить внимание на своевременность выполнения муниципальных объектов и правильность смет.Кроме того, депутаты призвали проработать вопрос обеспечения общежитием студентов Владимирского медицинского колледжа, увеличить финансирование мероприятий по переселению из аварийного жилья, поддержать молодых ученых и повысить стипендии для студентов.Предварительные параметры бюджета показали доходы в размере 100,7 млрд рублей и расходы 115,5 млрд рублей, с дефицитом в 14,8 млрд рублей. Основное внимание остается на социальной направленности бюджета, на которую предусмотрено более 62% расходов.