Обновленный кроссовер Tiggo 4 появился в дилерском центре «Чери АвтоТракт» на Тандеме. Предшественник Tiggo 4 PRO — модель с приставкой «NEW» получила яркий и динамичный дизайн. Эффектный,

Обновленный кроссовер Tiggo 4 появился в дилерском центре «Чери АвтоТракт» на Тандеме. Предшественник Tiggo 4 PRO — модель с приставкой «NEW» получила яркий и динамичный дизайн. Эффектный, стремительный и просторный — Chery Tiggo 4 впечатляет со всех точек зрения. Спортивный силуэт с ниспадающей линией крыши и динамично поднимающейся подоконной линией узнаваем с первого взгляда. Рельефные