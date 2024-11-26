Во Владимирской области это уже 10-й центр.

Сбер принял участие в открытии нового Центра общения старшего поколения в городе Муром. Центр открылся на базе клиентской службы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования, благодаря концепции пилотного проекта Социального фонда России. Во Владимирской области это уже 10-й центр.Эксперты принимают активное участие в проведении мероприятий Центров общения старшего поколения в регионе. В качестве волонтеров сотрудники проводят лекции по финансовой грамотности, профилактики деменции, правильному питанию и ментальному здоровью.Игорь Чермошанский, Управляющий Владимирским отделением Сбербанка:«Финансовая грамотность сегодня – это уже не просто популярная тенденция в образовании, а необходимый навык для повседневной жизни. Особенно остро этот вопрос стоит перед старшим поколением, которое часто становится мишенью для различных мошенников. Волонтеры Сбера регулярно организуют мероприятия, посвящённые финансовой грамотности, где детально объясняют все аспекты безопасности. Для нас крайне важно передавать свои знания жителям нашего региона. А площадка Центров общения старшего поклонения станет отличным местом для получения важной информации».