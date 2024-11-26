На сайте содержались подробности о программах массажа и их стоимости, а также фотографии полуобнаженных женщин.

Во Владимирской области Муромский городской суд принял решение о блокировке сайта, предлагающего услуги эротического массажа, после того как соответствующее объявление с ссылкой на ресурс появилось в одном из местных пабликов в соцсетях.На сайте содержались подробности о программах массажа и их стоимости, а также фотографии полуобнаженных женщин. Суд признал информацию на сайте запрещенной для распространения на территории России из-за ее негативного воздействия на развитие несовершеннолетних. Доступ к интернет-ресурсу был ограничен.Напомним, ранее мы писали, что