Пациенты включили докторов центра в число лучших во Владимирской области.

Пациенты включили докторов центра в число лучших во Владимирской области.В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХИзвестный портал «ПроДокто¬ров» по результатам опроса па¬циентов представил рейтинг врачей и клиник, признанных лучшими в 2024 году.Во Владимирской области в число лидеров в своей спе¬циальности вошли врачи Первого клинического медицинского центра г. Коврова. Это урологи Елисеев Алексей Валерьевич и Ховалко Михаил Михайлович, травматоло¬ги-ортопеды Шарамко Тарас Георгиевич и Денисов Артём Владимирович.Все три лидирующих места заняли врачи-онкологи ПКМЦ: врач – онколог-маммолог Озерин Григорий Александро¬вич, врач – хирург-онколог, бариа-трический хирург Мензулин Руслан Сергеевич, врач-онколог, реконструктивно-пластический хирург, микрохирург Нетяга Роман Алексеевич.Первый клинический медицинский центр (ПКМЦ) – многопрофильная негосударственная клиника, которая входит в состав холдинга Askona Life Group.Здесь пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, что позволяет эффективно справляться с самыми сложными случаями и обеспечивать высокие результаты лечения.ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ центре реализуют концепцию замкнутого цикла медицинской помощи. Забота о здоровье пациента осуществляется в одном месте. Здесь предоставляют полный спектр услуг по 55 направлениям – диагностику, амбулаторное и стационарное лечение, скорую медицинскую помощь.Также в ПКМЦ внедряют новые варианты хирургических вмешательств с использованием малотравматичных, минимально инвазивных технологий, альтернативных традиционным.Кроме того, в центре используют ряд современных высоких медицинских технологий и оборудования. Это обеспечивает максимальный результат диагностических процедур и операций.ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯОсобое внимание в центре уделяют программам здоровья. Комплексные обследования включают в себя лабораторные и инструментальные методы исследования, консультации специалистов. Программы не занимают много времени, но позволяют вне зависимости от возраста получить подробную информацию о состоянии внутренних органов и систем, выявить факторы риска развития различных патологий и своевременно получить необходимое лечение.ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯЦентр объединяет высококва¬ли¬фицированных специалистов: профессоров, кандидатов медицинских наук, врачей высшей категории. Все они участвуют в международных и российских конференциях, конгрессах, онлайн-вебинарах, программах профессионального усовершенствования.– Быть первыми, кто поможет, – сложная и ответственная задача. Мы стараемся не просто держать планку своих возможностей высоко, но и постоянно поднимаем её, внедряя новые технологии лечения, обновляя парк диагностического и хирургического оборудования, создавая комфортные условия пребывания пациентов в стационаре, – говорит главный врач Первого клинического медицинского центра Дмитрий Валерьевич Кузнецов.Записаться на приём к специалистам Первого клинического медицинского центра можно на сайте ПКМЦ pkmc.ru или по телефону кол-центра.Адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, зд. 90. Телефон (8 4922) 99-99-51.Реклама. ООО «Первый КМЦ», ИНН 3305719564КстатиВ ПКМЦ осуществляют транспортировку пациентов в состоянии любой степени тяжести в медицинское учреждение, а также есть услуга сопровождения пациента после выписки домой из стационара.Бригада действует, учитывая специфику региональной системы маршрутизации потоков пациентов с различными видами патологии, расстояние, погодные условия, время суток и время года. Для этого в центре есть регулярно обновляемый паспорт дорог. Ведь непрерывность оказания медицинской помощи – одно из важнейших условий достижения положительного результата. А нарушение преемственности может привести к задержке постановки диагноза, а значит, и начала лечения, к потере результатов исследований.