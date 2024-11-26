Злоумышленники придумали новую схему для обмана граждан. Они звонят и представляются сотрудниками Банка России, а затем сообщают человеку, что его счета атакуют хакеры. Якобы для того, чтобы

Злоумышленники придумали новую схему для обмана граждан. Они звонят и представляются сотрудниками Банка России, а затем сообщают человеку, что его счета атакуют хакеры. Якобы для того, чтобы обезопасить средства, жертву просят немедленно снять наличные и передать инкассатору. По легенде, он должен отвезти их регулятору для временного хранения на защищенном счете. На самом деле за деньгами