Всё об ортопедических подушках: зачем они нужны, как выбрать подходящую модель для здоровья шеи и улучшения качества сна.

Как часто вы просыпаетесь с ощущением, что шея затекла, а голова будто стала тяжелее? Возможно, дело вовсе не в позе сна или долгом дне, а в подушке. Именно ортопедическая подушка способна сделать ночной отдых по-настоящему полноценным. Главное, выбрать её правильно. Давайте разбираться, как это сделать, чтобы ваш сон стал комфортным и полезным для здоровья.

Зачем нужна ортопедическая подушка

Стандартные подушки, какими бы мягкими они ни были, редко обеспечивают правильную поддержку шеи и позвоночника. В результате мышцы остаются напряжёнными всю ночь, что приводит к боли и усталости по утрам. Ортопедическая подушка специально разработана, чтобы:



поддерживать естественный изгиб позвоночника;



снижать нагрузку на шейные мышцы и суставы;



улучшать кровообращение;



предотвращать или облегчать боли в шее, плечах и голове.



Если вы заботитесь о качестве сна и хотите забыть о неприятных ощущениях, это решение точно для вас.

Как выбрать подходящую подушку

Выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и привычек сна. Учитывайте следующие факторы:

Положение во время сна



На спине. Для такого положения подходит подушка средней высоты (7–10 см) с выемкой под шею. Она обеспечивает поддержку и сохраняет комфорт.



На боку. Здесь потребуется более высокая модель (10–14 см), чтобы заполнить пространство между плечом и шеей, сохраняя позвоночник ровным.



На животе. Лучше выбирать низкие, мягкие подушки, которые не создают дополнительного изгиба в шее.



Материал наполнителя



Латекс. Гипоаллергенный, долговечный и упругий материал, который идеально поддерживает шею.



Пенополиуретан. Этот материал запоминает форму головы и шеи, равномерно распределяя нагрузку.



Бамбуковое волокно. Натуральный, мягкий и экологичный материал, подходящий для людей с аллергией.



Гречневая лузга. Хороший вариант для тех, кто любит жёсткие подушки и натуральные наполнители.



Каждый из этих материалов имеет свои плюсы, но в конечном итоге всё зависит от ваших предпочтений.

Жёсткость



Мягкие подушки подойдут для людей с небольшой массой тела или для тех, кто предпочитает спать на животе.



Средняя жёсткость универсальна и подойдёт большинству пользователей.



Жёсткие модели рекомендуется использовать тем, кто спит на боку или имеет проблемы с шеей.



Медицинские рекомендации

Перед покупкой подушки ортопедической стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть заболевания позвоночника или шеи. Специалист поможет определить, какая форма и высота подушки подойдут именно вам.

Для профилактики и общего улучшения сна можно выбирать универсальные модели, но для устранения болей в шее предпочтительнее подушки с выемками или специальной поддержкой.

Как ухаживать за подушкой

Чтобы подушка прослужила долго, за ней нужно правильно ухаживать:



Используйте чехлы. Они защищают поверхность подушки от загрязнений и продлевают срок службы.



Регулярно чистите. Большинство моделей имеют съёмные чехлы, которые можно стирать. Наполнители из гречневой лузги или бамбука стоит чистить вручную.



Избегайте лишней влаги. Некоторые материалы, такие как латекс или пенополиуретан, плохо переносят высокую влажность.



Где купить качественную ортопедическую подушку

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