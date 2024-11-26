16-летний житель поселка Ставрово сейчас находится под стражей. Правоохранители поймали его в Суздале, когда тот прятал закладки с наркотиками по городу, рассказали в Следкоме области.

16-летний житель поселка Ставрово сейчас находится под стражей. Правоохранители поймали его в Суздале, когда тот прятал закладки с наркотиками по городу, рассказали в Следкоме области. Фигурант обвиняется в покушении на совершение 17 преступлений, то есть он успел сделать столько тайников. Из пресс-релиза Следкома области Следствием установлено, что 16-летний обвиняемый с целью незаконного заработка стал заниматься