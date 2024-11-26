После проверки прокуратура потребовала от руководства компании погасить задолженность.

Прокуратура Владимира вмешалась в ситуацию с невыплатой зарплаты местной жительнице. Женщина была уволена в марте из компании, занимающейся оптовой торговлей медицинскими изделиями. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.Женщина не получила более 300 тысяч рублей. После проверки прокуратура потребовала от руководства компании погасить задолженность. В итоге задолженность была полностью выплачена, и женщине также была начислена компенсация за задержку заработной платы.Напомним, ранее мы писали, что