На ВДНХ начал работу крупнейший каток столицы площадью 20 тысяч квадратных метров.

На ВДНХ начал работу крупнейший каток столицы площадью 20 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба выставочного комплекса."Каток может вместить почти 5 тысяч человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", – поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Она отметила, что для удобства посетителей на территории катка были предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, кафе и детская зона.Также, по словам вице-мэра, в зимнем сезоне на катке будет организовано около 100 мероприятий, среди которых, например, выступления фигуристов, мастер-классы и ночные сеансы.