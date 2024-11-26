Промышленные предприятия сбрасывают отходы в ручей Бучиху, впадающий в Оку.

Река Ока в Муроме Владимирской области загрязняется токсичными веществами и сточными водами, сообщает СК по региону. Промышленные предприятия сбрасывают отходы в ручей Бучиху, впадающий в Оку, что приводит к превышению предельно допустимой концентрации токсиков.Неисправность канализационно-насосной станции также способствует загрязнению, вызывая жалобы местных жителей на едкие испарения. Несмотря на неоднократные обращения граждан к властям, меры по устранению проблемы не были приняты.В связи с ситуацией Следком организовал проверку по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Результаты проверки будут доложены в ближайшее время.