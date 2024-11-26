Фильм Эльдара Рязанова Вокзал для двоих вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С тестом на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились.

Фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились.1. Сколько стоит комплексный обед для проезжающих в привокзальном ресторане Заступинска?А. 1.20;Б. 1.50;В. 2.40.2. "Эта курица при жизни работала официанткой в вашем ресторане", – жалуется Платон Рябинин. Почему он сделал такой вывод?А. Она такая же мерзкая;Б. Она такая же жилистая;В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно.3. Шампунь из какой страны, от которого хорошо растут волосы, завезли в аптечный киоск Заступинска?А. Югославский;Б. Польский;В. Болгарский.4. Артистов какого театра приветствовали по громкой связи на вокзале Заступинска?А. Московского драматического театра имени Гоголя;Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;В. Белгородского драматического театра имени Щепкина.5. Есть ли дети у пианиста Платона Сергеевича?А. Дочь-студентка;Б. Сын-школьник;В. Про это в фильме не говорится.6. Куда провожали подругу жены Платона Рябинина, когда случилась автоавария?А. В Перу;Б. В Пакистан;В. В Алжир.ОТВЕТЫ1. А. 1.20;2. В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно;3. А. Югославский;4. Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;5. А. Дочь-студентка;6. В. В Алжир.