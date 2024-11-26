Фильм Эльдара Рязанова Вокзал для двоих вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С тестом на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились.
Фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились.
1. Сколько стоит комплексный обед для проезжающих в привокзальном ресторане Заступинска?
А. 1.20;
Б. 1.50;
В. 2.40.
2. "Эта курица при жизни работала официанткой в вашем ресторане", – жалуется Платон Рябинин. Почему он сделал такой вывод?
А. Она такая же мерзкая;
Б. Она такая же жилистая;
В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно.
3. Шампунь из какой страны, от которого хорошо растут волосы, завезли в аптечный киоск Заступинска?
А. Югославский;
Б. Польский;
В. Болгарский.
4. Артистов какого театра приветствовали по громкой связи на вокзале Заступинска?
А. Московского драматического театра имени Гоголя;
Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;
В. Белгородского драматического театра имени Щепкина.
5. Есть ли дети у пианиста Платона Сергеевича?
А. Дочь-студентка;
Б. Сын-школьник;
В. Про это в фильме не говорится.
6. Куда провожали подругу жены Платона Рябинина, когда случилась автоавария?
А. В Перу;
Б. В Пакистан;
В. В Алжир.
ОТВЕТЫ
1. А. 1.20;
2. В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно;
3. А. Югославский;
4. Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;
5. А. Дочь-студентка;
6. В. В Алжир.