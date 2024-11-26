Среди множества советских фильмов, которые продолжают радовать зрителей, есть те, что стали настоящими классиками. Предлагаем вам тест, который проверит вашу внимательность и знание отечественного кино.

Среди множества советских фильмов, которые продолжают радовать зрителей, есть те, что стали настоящими классиками. Предлагаем вам тест, который проверит вашу внимательность и знание отечественного кино.Вы увидите кадры, на которых запечатлены ногти известных персонажей. Ваша задача — угадать, из какого фильма каждый кадр. Это увлекательное путешествие в мир советского кинематографа позволит вам не только проверить свои знания, но и вспомнить любимые фильмы.1. Начнем с простого. Откуда этот кадр?А) Не может быть!Б) ИнтердевочкаВ) Три плюс два2. А эти ноготочки из какого фильма?А) АфоняБ) Одиноким предоставляется общежитиеВ) Карнавальная ночь3. Взгляните на этот маникюр. Узнаете фильм?А) Спорт-82Б) Москва слезам не веритВ) Служебный роман4. А эти ногти припоминаете?А) Любовь и голубиБ) Ищите женщинуВ) Самая обаятельная и привлекательная5. Откуда этот шикарный маникюр?А) РодняБ) По семейным обстоятельствамВ) Ищите женщинуПравильные ответы:1. — Б)2. — А)3. — В)4. — Б)5. — В)