Герои советских фильмов занимают особое место в истории киноискусства. Они воплощают идеалы, ценности и мечты целого поколения, отражая эпоху, в которой жили и творили создатели этих картин. Каждый герой уникален, и его образ становится символом времени, запечатлевшим определенные черты характера, моральные принципы и общественные нормы. Попробуйте вспомнить, в каких картинах встречали героев, представленных в нашем тесте. Они стали яркими представителями своего времени.

Герои советских фильмов занимают особое место в истории киноискусства. Они воплощают идеалы, ценности и мечты целого поколения, отражая эпоху, в которой жили и творили создатели этих картин. Каждый герой уникален, и его образ становится символом времени, запечатлевшим определенные черты характера, моральные принципы и общественные нормы. Попробуйте вспомнить, в каких картинах встречали героев, представленных в нашем тесте. Они стали яркими представителями своего времени.ВОПРОСЫ1. Из какого фильма Лелик?А. "Самогонщики"Б. "Бриллиантовая рука"В. "12 стульев"2. Откуда Белка?А. "Девчата"Б. "Москва слезам не верит"В. "Летят журавли"3. Тося Кислицына – героиня...А. "Крылья"Б. "Девчата"В. "Комиссар"4. Сильная женщина Клавдия Вавилова известна нам по фильму...А. "Они сражались за Родину"Б. "В бой идут одни старики"В. "Комиссар"5. Надежда Петрухина из фильма...А. "Карнавальная ночь"Б. "Крылья"В. "Неуловимые мстители"ОТВЕТЫ1. Б. Бриллиантовая рука2. В. "Летят журавли"3. Б. "Девчата"4. В. "Комиссар"5. Б. "Крылья"