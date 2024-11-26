Владимира Левкина с почестями похоронили 19 ноября на престижном Троекуровском кладбище столицы. Правда, злые языки до сих пор продолжают судачить о траурной церемонии. Особенно много вопросов у диванных критиков к вдове бывшего на-найца.

Владимира Левкина с почестями похоронили 19 ноября на престижном Троекуровском кладбище столицы. Правда, злые языки до сих пор продолжают судачить о траурной церемонии. Особенно много вопросов у диванных критиков к вдове бывшего "на-найца".Люди пишут,что мол, вдова "неправильно" горевала во время гражданской панихиды. Словно есть какая-то инструкция, как нужно скорбеть и провожать любимых в последний путь!..Марину Левкину упрекают, в частности, что у гроба мужа она стояла красивой, с элегантной укладкой и без черного платка. Но какой она должна былабыть? Сам Левкин любил, когда его красавица-жена смотрится эффектно и все еюлюбуются. А на похоронах было много прессы, камер, друзей и коллег артиста, иона просто обязана выглядеть достойно.Еще пишут,что вдова у гроба улыбалась и пела – даже язвительно называют ее "веселой вдовой". Насамом деле, уход мужа и отца дочери – тяжелейший удар для Марины. Но сам Левкинпросил не убиваться по нему, вряд ли он хотел бы, чтобы его жена и дочериплакали, кричали и рвали на себе волосы. Кому от этого будет лучше?Поэтомуцеремония была очень светлой, душевной, теплой. Звучали песни Левкина, которыепри его жизни редко ставили на радио. Приехали десятки камер, которые Левкин,как настоящий артист, всегда любил – он обожал журналистов. Все это было признаниемлюбви Маруси к покойному мужу. Она, улыбаясь и плача у гроба, словно быговорила ему: "Володя, пришло столько друзей, пришли "на-найцы",пришли журналисты, звучат твои песни – как жаль, что все это случилось послетвоей смерти".Марина Левкина емко ответила всем тем, кто ее осуждает за якобы "неправильную" скорбь:"Вовка не мог жить без моей улыбки. И терпеть не мог платок на моей голове. 9 дней мы с Никушей (младшая дочь Левкина – Прим. ред.) учимся жить заново".Конечно,Левкин не собирался умирать. Он ушел из дома в больницу на своих ногах. А попалв итоге в реанимацию. Марина говорит, что в ту ночь молилась, мысленнообращаясь к Богу и Володе: "Если ты выберешь остаться с нами, то всё будетхорошо. Если ты выберешь другой путь, и вы там с Богом сами договоритесь, тоэто тоже будет хорошо для тебя". Он выбрал Бога. А Марина сделала прощаниес ним таким, чтобы всем казалось – Володя Левкин тут, с нами, рядом. Он был бырад, увидев с какой теплотой говорят о нем, какие красивые у него жена и дочерии скольким друзьям, коллегам, журналистам он нужен!