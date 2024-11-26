В надзорное ведомство обратился местный житель. Мужчина сообщил, что он и шесть членов его семьи проживают в небезопасном здании. Оно признано аварийным. Износ дома – 77%. Стены, чердак и

В надзорное ведомство обратился местный житель. Мужчина сообщил, что он и шесть членов его семьи проживают в небезопасном здании. Оно признано аварийным. Износ дома – 77%. Стены, чердак и крыша могли вот-вот обрушиться. Семья проживала в квартире по договору соцнайма. То есть предоставить новое жилье взамен старого должна была администрация. Из пресс-релиза прокуратуры области По