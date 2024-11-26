Прокуроры подали иск в суд, требуя отселения жильцов, и их требования были удовлетворены.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области семью из семи человек, включая ребенка, спасли от проживания в аварийном доме, угроза обрушения которого была оценена в 77%. В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили, что здание на улице Интернациональная признано подлежащим сносу из-за серьезных повреждений. Например, была угроза обрушения стен.Прокуроры подали иск в суд, требуя отселения жильцов, и их требования были удовлетворены. Теперь семья получила благоустроенную трехкомнатную квартиру.Напомним, ранее мы писали, что