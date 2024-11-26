Власти предлагают обсудить планы по строительству двух мостов через Клязьму. Во Владимире проходят общественные обсуждения новых поправок к Генплану областного центра. Среди прочего, судя

Власти предлагают обсудить планы по строительству двух мостов через Клязьму. Во Владимире проходят общественные обсуждения новых поправок к Генплану областного центра. Среди прочего, судя по опубликованной документации, предлагается продлить улицу Мостостроевскую с выходом на Клязьму и построить через реку мост. Из материалов по обоснованию проекта изменений Генплана г. Владимира Строительство автодороги – продолжение ул. Мостостроевской