Пожар в булочной, где пекли лепешки из тандыра, случился в девять вечера 25 ноября. Магазин располагается в доме №2 на Советской площади. Пожарным пришлось срывать дверь с помощью автомобиля.

Пожар в булочной, где пекли лепешки из тандыра, случился в девять вечера 25 ноября. Магазин располагается в доме №2 на Советской площади. Пожарным пришлось срывать дверь с помощью автомобиля. Огонь загорелся на первом этаже и распространился на второй. На место выезжали 20 спасателей и 7 спецмашин. Как сообщают очевидцы, чтобы попасть в здание, пожарные вырвали