В Москве стартовали съемки четырехсерийной военной драмы «Доктор Вера» (18+) по одноименной повести Бориса Полевого о реальном подвиге медика в оккупации в годы Великой Отечественной войны.

В Москве стартовали съемки четырехсерийной военной драмы «Доктор Вера» (18+) по одноименной повести Бориса Полевого о реальном подвиге медика в оккупации в годы Великой Отечественной войны. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии «НМГ Студии». Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на