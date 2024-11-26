На данный момент численность волков в России составляет около 60 тысяч, с ежегодным приростом до 30%.

Владимирская область предпринимает меры по регулированию численности волков, которые наносят ущерб популяциям диких животных. По данным пресс-службы Инспекции госнадзора и охраны животного мира, волки ежегодно уничтожают тысячи особей различных видов, включая косуль, оленей и бобров, превышая допустимые нормы.На данный момент численность волков в России составляет около 60 тысяч, с ежегодным приростом до 30%. Это негативно сказывается на популяциях диких копытных и может привести к их сокращению.В этом году в Меленковском районе уже добыто четыре волка, а в Гусь-Хрустальном районе — семь. К мероприятиям допускаются только опытные охотники. Регулирование численности волков позволит сохранить биологическое разнообразие региона и защитить животных.