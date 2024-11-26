29-летний владимирец заказал наркотики в интернете для личного потребления. Это обернулось для него уголовным делом. Мужчину задержали, когда он шел на поиски «клада». Инцидент произошел в

29-летний владимирец заказал наркотики в интернете для личного потребления. Это обернулось для него уголовным делом. Мужчину задержали, когда он шел на поиски «клада». Инцидент произошел в сентябре этого года. По пути за наркотиками покупателя остановили сотрудники полиции. У него в телефоне они обнаружили карту и координаты. На наркомана возбудили уголовное дело о покушении на приобретение