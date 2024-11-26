29-летний владимирец заказал наркотики в интернете для личного потребления. Это обернулось для него уголовным делом. Мужчину задержали, когда он шел на поиски «клада». Инцидент произошел в
<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2024-vo-vladimire-budut-sudit-narkomana-kotoryj-shel-iskat-zakladku.html" target="_blank">Во Владимире будут судить наркомана, который шел искать закладку</a> - 29-летний владимирец заказал наркотики в интернете для личного потребления. Это обернулось для него уголовным делом. Мужчину задержали, когда он шел на поиски «клада». Инцидент произошел в
[url=https://33live.ru/novosti/26-11-2024-vo-vladimire-budut-sudit-narkomana-kotoryj-shel-iskat-zakladku.html]Во Владимире будут судить наркомана, который шел искать закладку[/url] - 29-летний владимирец заказал наркотики в интернете для личного потребления. Это обернулось для него уголовным делом. Мужчину задержали, когда он шел на поиски «клада». Инцидент произошел в