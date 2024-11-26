Котельная длительное время не использовалась и представляла угрозу для жителей, особенно детей.

Мэрия Владимира объявила о начале работ по демонтажу заброшенной котельной на улице Белоконская. Решение о сносе было принято весной в рамках программы устранения аварийных объектов.Под руководством мэра Дмитрия Наумова для безопасности вокруг здания установлено ограждение, а сложный процесс демонтажа дымовой трубы осуществляется вручную с использованием промышленных альпинистов. Котельная длительное время не использовалась и представляла угрозу для жителей, особенно детей.Работы планируется завершить до 13 декабря 2024 года. Напомним, ранее мы писали, что