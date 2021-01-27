С момента инаугурации нового главы Белого дома прошла всего неделя. Но уже за этот короткий период политик умудрился наломать столько дров, что стал одной из самых обсуждаемых персон в медиапространстве.

С момента инаугурации нового главы Белого дома прошла всего неделя. Но уже за этот короткий период политик умудрился наломать столько дров, что стал одной из самых обсуждаемых персон в медиапространстве.Сначала новый президент США Джо Байден отправил охранявших Капитолий бойцов американской Нацгвардии спать в гараже. К счастью, их приютил в своём отеле бывший глава государства Дональд Трамп. Вскоре после этого Байден подписал указ об отмене строительства крупного нефтепровода Keystone XL, оставив тысячи людей без возможности устроиться на высокооплачиваемую работу. Один из местных профсоюзов уже назвал это решение "оскорблением" граждан.А в среду стало известно, что в отношении американского лидера было возбуждено уголовное дело на Украине. Вместе с ним обвиняемым стал и экс-президент Украины Пётр Порошенко. Поводом стала их попытка вмешаться в работу бывшего генпрокурора Незалежной Виктора Шокина в 2016 году, передаёт телеканал "".Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в минувшем году обнародовал аудиозаписи переговоров, на которых тогда ещё президент Украины Порошенко и вице-президент США Джо Байден обсуждали отставку Шокина. Деркач утверждает, что Байден предлагал украинскому коллеге миллиард долларов за отстранение генерального прокурора от дел. В 2021 году парламентарий заявил, что у него есть записи около шести часов разговоров "шоколадного короля" с различными высокопоставленными чиновниками.Адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что уголовное дело является провокацией Андрея Деркача и действующей киевской власти, которые якобы представляют интересы некоего "государства-агрессора", сообщает телеканал "".